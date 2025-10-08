Yakın arkadaşını katleden sanığa 18 yıl hapis!

2 Haziran 2023'te Arslanbey Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Engin Yılmaz (33) ile Burak Y. (23) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Burak Y. tabancayla Engin Yılmaz'a ateş etti. Yılmaz hayatını kaybetti, Burak Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisini defalarca dövdüğü ve tehdit ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldüren sanık, "Elimde silah olmasaydı annemi, babamı nasıl koruyacaktım? Maktul, uyuşturucunun etkisiyle kapıma geldi. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Onun da hayatı karardı, benim de hayatım karardı" dedi. Sanık, 'kasten öldürme' suçundan tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SANIĞIN SÖYLEDİKLERİNİN AKSİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayete ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Y. ve taraf avukatları katıldı. Aile avukatı Ferhat Gezici, "Sanığın ceza sorumluluğun tam olduğu ispatlanmıştır. Gerçeğe aykırı beyanlar söylenerek cezanın hafifletilmesi amaçlanıyor. Uyuşturucu alındığı ve borcu olduğu beyan ediliyor. Aralarında alacak verecek olmadığı sanığın babası beyan etmiştir. Sanığın ilk savunması ileriye dönük cezanın hafifletilmesi için gerçeğe aykırı bir durumdur. Görüntü inceleme tutanağında sanığın söylediklerinin aksine maktulün eline beline götürmediği belirtilmiştir. Sanık, maktulün kendisini tehdit ettiğine dair söylemleri tanıkların söylemlerine bakılarak böyle bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak amacıyla sanık bu ifadeleri vermiştir" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını, ilk hamlenin kimden geldiğini bilinmediğinden 'haksız tahrik' indirimi de uygulayarak 18 yıla indirdi. Sanık, "6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan ise ayrıca 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

"ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"

Öte yandan, sanık Burak Y., ilk duruşmadaki savunmasında, "Engin'e uyuşturucu parasından dolayı borcum vardı. İlk başta ödeyememiştim, sonra ödedim. Engin, borcu sebebiyle beni defalarca darp etti ve silahla tehdit etti. Olay tarihinde de beni dövdü ve gece evime geldi. Küfür ederek seslendi, dışarı çıkmamı istedi. Ben de silahla dışarı çıktım. Silahım olmasa annemi, babamı nasıl koruyacaktım? Elini beline götürünce 3 el yere, bir el de ayağına ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Tabancamda 9 mermim daha vardı. Olaydan sonra polisi ve ambulansı aradım. Borcu ödememe rağmen akşam evime geldi. Yaşananlardan dolayı pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.