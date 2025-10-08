Adliye çetesine operasyon: Hapis cezaları rüşvetle ertelendi!

Çorum’da yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturması kapsamında Sungurlu Adliyesi’ne operasyon düzenlendi. İlamat ve İnfaz Bürosu’nda görevli bazı kamu çalışanlarının, hapis cezası alan kişilere maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde kolaylık sağladıkları ortaya çıktı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı görevlilerin hapis cezası alan şahıslar lehine erteleme kararı çıkardıkları veya ilam dosyalarını yasalara aykırı biçimde kapattıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, düzenledikleri operasyonla aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.’nın da bulunduğu 22 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Yürütülen soruşturma kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası kararları bulunan şahıslar lehine yasal koşullar oluşmadığı halde maddi menfaat karşılığında işlemler yapıldığına dair bilgiler elde edilmiştir. Bu doğrultuda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135 ve 140. maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış, KOM ekiplerince maddi menfaat temin edildiği anda kamu görevlileri suçüstü yakalanmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan 22 şüphelinin “zimmet”, “rüşvet”, “ikna suretiyle irtikap” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarını işledikleri şüphesiyle soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.