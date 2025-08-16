Rüşvet, lüks tatiller ve UYAP skandalı... Rezan Epözdemir soruşturmasında şok detaylar

Kamuoyunda gündem olan davalarda aldığı sonuçlarla tanınan Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ silahlı terör örgütüne yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla Pazar sabahı gözaltına alındı.

13 Ağustos'ta ise sadece 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALLI'NIN KATİBİNDEN İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Rüşvet soruşturmasında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı’nın o dönemki katibi Kürşat Yılmaz, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Yılmaz ifadesinde, 2016-2021 yılları arasında Çallı’nın katipliğini yaptığını ve görev süresince 'normalin dışında bazı olaylara' şahit olduğunu söyledi. Özellikle, Epözdemir’in vekilliğini üstlendiği bir otel hakkındaki haberlere erişim engeli talebinin yetkisi olmayan kişilerce, Çallı tarafından yapıldığına dikkat çekti.

YASADIŞI BİLGİ SORGULAMALARI

Yılmaz, Epözdemir ile Çallı'nın çok yakın ilişki içinde olduğunu, Epözdemir’in neredeyse haftada bir Çallı’nın odasına gittiğini anlattı. Ayrıca, bürolarına ait olmayan ve yürütmedikleri özel vekalet dosyalarında tarafların kimlik ve adres bilgilerinin, UYAP üzerinden Çallı’nın savcılık yetkisiyle sorgulandığına tanıklık ettiğini aktardı.

'DOSYALARI HIZLANDIR' BASKISI

Sabah'ın haberine göre; Katip Yılmaz, Epözdemir’in Çallı’dan, Bakırköy Adliyesi'ndeki diğer hakim ve savcılara ulaşarak, kendisinin vekalet verdiği dosyaların durumunu öğrenmeye çalıştığını, hatta dosyaların hızlandırılması için taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Katip Yılmaz, "Ancak konuşma içeriklerine şahit olmadığım için ilgili hakim savcıların dosyalarına ilişkin bilgi verip vermediklerini ya da talebi karşılayıp karşılamadıklarını bilmiyorum" dedi.

LÜKS MASRAFLAR EPÖZDEMİR'DEN

Epözdemir’in Çallı ve ailesini tatillere götürdüğünü ve tüm masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Yılmaz; ayrıca sık sık İstanbul’un en pahalı restoranlarında yemek yediklerini ve bu masrafların da Epözdemir tarafından ödendiğini belirtti.

Ayrıca Yılmaz, 2016-2017 yılları arasında tam hatırlamadığı bir tarihte Rezan Epözdemir'in uzlaşmaya tabi bir suçta şüpheli avukatlığı yaptığını ve müvekkilinin yurt dışına çıkış yasağını kaldırtmak için Cengiz Çallı'ya söylediğini anlattı.

Kürşat Yılmaz, "Rezan bunun kaldırılması için benim de şahit olduğum bir konuşma esnasında Cengiz'den talepte bulundu. Cengiz ilgili hakim-savcı ile görüşerek yurt dışı çıkış yasağını kaldırttı. Bu iş karşılığında bir para alıp almadığını bilmiyorum" dedi.

SAVCISI NE TALEP ETTİYSE ONU YAPTI

Kürşat Yılmaz son olarak ifadesinde kimseden rüşvet almadığını, savcı ne istediyse onu yaptığını, kime evrak gönderilmesini istediyse gönderdiğini ve suç işleme kasıtla hareket etmediğini söyledi.