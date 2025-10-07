Edirne'de sağanak sonrası yollar göle döndü: Vatandaşlar kovalarla su tahliye etti!

Edirne'de son 48 saatte yaşanan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini sular altında kalırken vatandaşlarda ellerinde kovalarla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

METREKAREYE 130 KİLOGRAM YAĞMUR

Kentte yaklaşık iki gündür aralıklarla devam eden yağmur sonucu, son 24 saatte metrekareye 130 kilogram yağış düştü, birçok cadde, sokak ve bahçe sular altında kaldı. Talatpaşa Mahallesi'nde su birikintileri nedeniyle bazı vatandaşların evlerine ulaşmakta güçlük çektiği görüldü.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTENDİ

Mahalle sakinleri, her yağış sonrası üst kısımlardan gelen yağmur suyunun birikerek bölgeyi göle çevirdiğini belirtti.

Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su basarken vatandaşların ellerinde kovalarla su tahliyesi yaptığı görüldü. Belediye ekiplerinin tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlatması istendi.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM ARIYOR

Edirne’de her yağmur sonrası lağım suları binalara taşıyor, yıllardır aynı sorunla boğuşan vatandaşlar çözüm bekliyor. Edirne’de hemen her yağmur sonrasında yaşanan ve artık kentte neredeyse rutin hale gelen su baskınları, vatandaşların yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağışların ardından kentin birçok noktasında lağım suları binalara dolarken vatandaşlar kendi imkânlarıyla su tahliyesi yapmaya çalışıyor. Kentte her yağmur sonrası benzer manzaralar yaşanırken vatandaşlar kalıcı bir çözüm bekliyor. Özellikle altyapı sistemlerinin yetersizliği ve bakım eksikliği nedeniyle Edirne’nin bazı mahallelerinde su baskınlarının artık sıradan hale geldiği belirterek, belediyeden bu soruna yönelik acil ve kapsamlı bir çalışma yapılmasını talep ediliyor.



Edirne Belediyesi’ne yapılan acil çağrıların önemli bir kısmına, iş makinesi ve personel yetersizliği nedeniyle zamanında müdahale edilemediği öne sürülüyor. Vatandaşlar, bazı bölgelerde su ve lağım baskınlarına ancak bir veya iki gün sonra müdahale edilebildiği ifade etti.



Bu durumdan mağdur olan vatandaşlardan Mehmet Zeki Ertaş, her yağmur sonrası binasının zemin katını lağım ve yağmur suyunun bastığını belirterek, yıllardır aynı sorunla boğuştuklarını dile getirdi.



Ertaş yaşadığı mağduriyetleri dile getirerek şu ifadeleri kullandı: