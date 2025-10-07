Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef Cansu kimdir, kaç yaşında nereli?

MasterChef Cansu kimdir, kaç yaşında nereli?

MasterChef Cansu kimdir, kaç yaşında nereli?
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyicisiyle bir araya geliyor. Usta şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, mutfaktaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Peki, MasterChef Cansu kimdir, kaç yaşında nereli? İşte tüm ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'de yeteneklerini ortaya koyan yarışmacılar, üst tura çıkabilmek için yoğun bir mücadele veriyor.

Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleriyle yarışmada bu kez Cansu isimli yarışmacı gündeme geldi. "MasterChef Cansu kimdir, kaç yaşında nereli?" sorusuna cevap aranıyor.

MASTERCHEF CANSU KİMDİR?

Cansu Irmak Aydar, 1989 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 36 yaşında olan Cansu İstanbul'da yaşamaktadır.

Aydar, profesyonel mutfak kariyerini burada devam etmektedir. 2025 sezonunda MasterChef Türkiye'ye yeniden katılan yarışmacı, performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Orta Doğu mutfağına ilgi duyan Cansu, özellikle "Falafel ve Humus" menüsüyle jüri üyelerinin beğenisini kazanmış ve üst tura çıkmıştır. Sunum becerisi, lezzet dengesi ve orijinal dokunuşlarıyla şeflerden tam not almayı başarmıştır. 

