Kaynak: Türkiye Gazetesi
NOW TV’nin gündüz kuşağı programı En Hamarat Benim’de Kadir Ezildi ile sık sık atışan “dış ses”in kim olduğu merak konusuydu. Meşhur dış sesin gerçek adı ve mesleği ortaya çıktı.

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim programındaki meşhur dış sesin kimliği belli oldu. İzleyiciler, En Hamarat Benim dış ses kim, gerçek adı ne konularını araştırıyordu. 

EN HAMARAT BENİM DIŞ SES KİM?

Programı yakından takip eden izleyiciler yıllardır En Hamarat Benim’in dış sesinin kim olduğuna dair teoriler yürütüyordu. Bazıları Aydoğan Temel ismini dile getirse de bazıları da programın yönetmeni Mehmet Şengün’ü işaret ediyordu.

Geçtiğimiz yıl Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in nişan töreninde dış ses olarak bilinen kişinin yüzük takma anında görüntülendiğini yazdı. Çiftin nişan töreninde yüzüklerini takan ismin Mehmet Şengün olması nedeniyle En Hamarat Benim programının dış sesi ismi de belli olmuş oldu. 

En Hamarat Benim dış ses kim? Gerçek adı ortaya çıktı - 1. Resim

MEHMET ŞENGÜN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Şengün, televizyon dünyasında özellikle yapım ve yönetmen kimliğiyle biliniyor. “En Hamarat Benim” programının yönetmeni olarak adı öne çıkıyor. Şengün’ün “Temizlik Benim İşim” (2019), “Ana Ocağı” (2014) ve “Hayrettin” (2011) gibi programlarda yönetmen koltuğunda çalıştığı biliniyor. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

