İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul 7 Ekim 2025 Büyükçekmece, Ömerli, Terkos, Alibeyköy...

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşmeye devam ediyor. Yağışların yetersiz olmasıyla beraber barajlardaki su seviyesi kritik noktalara geldi. Peki, 7 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

7 EKİM 2025 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranlar belli oldu. İstanbul'da geçen sene ekim ayında yüzde 36,96 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 26,94 seviyesine geriledi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 7 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekildedir: