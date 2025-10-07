Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Montella'dan Dünya Kupası açıklaması: Hedefimiz ikinciliği garantilemek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda Bulgaristan (11 Ekim) ve Kocaeli'de Gürcistan (14 Ekim) ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürden A Milli Takım'da teknik patron Vincenzo Montella, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması yenilendi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da katıldı.

"SONRASINDA NELER YAPABİLECEĞİMİZE BAKACAĞIZ"

Galibiyetle dönülen maçlarda THY pilotlarının mesajlarının kendilerini duygulandırdığını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Çok önemli 2 maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabileceğimize bakacağız. Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeye sahibiz. THY de bizimle beraber. Deplasmandan galibiyetle döndüğümüzde çok yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotlarımızın mesajları da bizi her seferinde duygulandırıyor, hosteslerin mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu işbirliği devam ettiği için gurur duyuyoruz. Birlikteliğin hedefinin her zaman Amerika'ya doğru devam edeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

