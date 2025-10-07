7 Ekim Gelinim Mutfakta'da kriz! Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrıldı mı?

Tuğba Duman, Gelinim Mutfakta yarışmasında hırslı ve iddialı bir yarışmacı olarak yer alıyor. 3 Ekim 2025'te haftanın birincisi olarak 10 altın bileziği kazanmasının ardından 6 Ekim'de çeyrek altını da alarak performansına devam ediyor.

Ancak yarışmaya kayınvalidesi olarak getirdiği ancak aslında aile dostu olan Menekşe Hanım'la arası bozuldu. Menekşe Hanım'ın Hanife ile yakınlaşması Tuğba'yı oldukça sinirlendirdi. Sert tavırları nedeniyle diğer gelinler tarafından eleştirilse de, Tuğba'nın hırslı ve kararlı duruşu dikkat çekiyor.

7 Ekim 2025 Salı yayınlana Gelinim Mutfakta yarışmasında Tuğba Hanım'ın yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

7 EKİM GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA YARIŞMADAN AYRILDI MI?

7 Ekim 2025 Salı günü yayımlanan bölümde Tuğba Duman, Menekşe hakkında "Ben bu şekilde puanlamayı kabul etmiyorum, Hanife ona tüyo veriyor, diskalifiye olmasını istiyorum" dedi.

Bunun üzerine sunucu Aslı Hanım "İspat et, hemen gönderelim" cevabını verdi. İlerleyen saatlerde stüdyoyu terk eden Tuğba Hanım bavulunu alarak "Seninle burada işim bitti" diyerek rest çekti . Daha sonra "Benim için Gelinim Mutfakta bitmiştir." sözleri yarışmadan ayrılacağını gündeme taşıdı.

Ancak şu anda Tuğba Duman Gelinim Mutfakta'dan ayrılmamıştır. Herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Yarışmanın bugünkü bölümünde Tuğba'nın akıbeti belli olacaktır.

7 EKİM GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA VE MENEKŞE NEDEN KAVGA ETTİ?

Menekşe Hanım'ın diğer gelin Hanife ile yakın ilişkiler kurması Tuğba Duman'ı rahatsız etti. 7 Ekim Salı günü yayınlanan bölümde, Hanife'nin eşi Kadir Bey'in Menekşe Hanım'ı güzellik salonuna davet etmesi üzerine Tuğba Hanım sinirlendi.

Stüdyoda, "Kendine gel, manipülasyona gelme diyerek" Menekşe Hanım'ı uyardı. Bu durum stüdyoda gerginler anlar yaşamasına neden oldu.