Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Lahana yüklü tırdan kaçak göçmenler çıktı

Lahana yüklü tırdan kaçak göçmenler çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lahanayla kamufle edilen tırdan, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen çıktı. Şahıslar sınır dışı edilirken, tır sürücüsü ise tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapılacağı tespiti üzerine V.K. (41) idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti üzerindeki bir tesiste durduruldu.

4 AFGAN YAKALANDI

Tırın dorsesinde yapılan aramada, lahana yüklü brandanın altında kamufle edilmiş Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Lahana yüklü tırdan kaçak göçmenler çıktı - 1. Resim

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, sürücü V.K.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanarak, suça konu araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Lahana yüklü tırdan kaçak göçmenler çıktı - 2. Resim

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil300 bin liraya motosiklet aldı! Sadece 4 gün binebildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suikast talimatı yurt dışından gelmiş! Serdar Öktem cinayetinde ayrıntılar belli oluyor - GündemSuikast talimatı yurt dışından gelmiş!Bahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den ilk yorum: Komisyon mutlaka gitmeli - GündemBahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den ilk yorumErdoğan duyurdu! Ortak alfabe konusunda ilk adımı Türkiye attı - GündemOrtak alfabe konusunda ilk adımı Türkiye attıÖnce Trabzon sonra Artvin! Karadeniz'de yürekler ağza geldi, ekipler alarma geçti - GündemKaradeniz'de yürekler ağza geldi, ekipler alarmdaKayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti - GündemKayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılarAkran zorbalığından 12 gündür yoğun bakımda! Hayati tehlikeli devam ediyor - GündemAkran zorbalığı yüzünden 12 gündür yoğun bakımda!
Sonraki Haber Yükleniyor...