Erdoğan duyurdu! Ortak alfabe konusunda ilk adımı Türkiye attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakalanan ivmenin sürmesi için çalışmaların devamının mühim olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, İsrail'in bölge istikrarına en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme nedeniyle geleceğe ümitle baktıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleri olarak Suriye hükümeti ile angajmanı ilerletmeleri gerektiğini ifade etti.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide hedefimiz bağımsız Türkiye

Erdoğan, ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı attıklarının altını çizerek "Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz nameleri ortak alfabeyle basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet takdim ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Teşkilatın geride bıraktığı 16 yıl gibi kısa bir sürede kaydettiği başarılara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Güvenliğe yönelik kapasite inşası başta olmak üzere ortak menfaatimizi ilgilendiren her alanda mümkün olan her katkıyı aile meclisimiz bünyesinde sağlamaya hazırız. Yakaladığımız ivmenin sürmesi için çalışmalarımızın devamının çok mühim olduğunun altını çizmek istiyorum.

"İSRAİL BÖLGE İSTİKRARINA EN BÜYÜK TEHDİT"

Bugün yakında coğrafyamızda yaşanan pek çok savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı, teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir. İsrail'in Lübnan ve Suriye ile başlayan, Yemen ve İran ile devam eden ve son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor.

Gazze'de 66 bin masumun hayatına neden olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir. Ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz.

Suriye'de ise istikrarın tesisi, bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalı, Türk devletleri olarak Suriye hükümeti ile angajmanı ilerletmeliyiz.

"ORTAK ALFABE HUSUSUNDA TÜRKİYE OLARAK İLK ADIMI ATIYORUZ"

Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor. Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz nameleri ortak alfabeyle basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet takdim ediyoruz.

Sayın Ersin Tatar'ın Ankara, Şuşa ve Bişkek'in ardından şimdi de Gebele'de aramızda bulunmasından bahtiyar olduğumu da vurgulamak istiyorum. İki devletli adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum.

Bugün bir defa daha Türk devletleri olarak, aramızdaki dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdik.