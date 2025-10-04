Sultanbeyli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz hitap! O sesi duydu, konuşmasına ara verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde toplu açılış töreninde katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" derken, diğer yandan da İstanbul'daki fahiş kira artışlarına değindi.

BİR BUÇUK YILDA 50 PROJE

Dünya gündemine ve siyasi konulara değinen Erdoğan, konuşmasında Sultanbeyli Belediyesi'nin son dönemdeki çalışmalarını da övdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir buçuk yıl gibi oldukça kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi, Ali Tombaş kardeşim ve ekibini huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen işçisinden mühendisine, mimarından proje personeline tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Burası insanıyla, tabiatıyla ve genç nüfusuyla öne çıkan bir ilçemiz" diyen Erdoğan, "Biz de ilçemizin bu vasfını daha da güçlendirmenin gayretindeyiz. 140 bin metrekare alana yayılan Fetih Korusu'nu ve 110 bin metrekare büyüklüğündeki Aydos Korusu'nu hizmete açarak İstanbul'a yeni oksijen depoları kazandırdık. Kent Meydanı düzenleme projemizle meydan çevresindeki cadde ve sokakları rehabilite ettik, altyapıyı güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP DEDE" SESİ GÜLÜMSETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına devam ederken, alandaki çocuklardan birinin "Tayyip dede" diye seslenmesi dikkat çekti. Erdoğan, duyduğu ses üzerine tebessüm ederek kısa süreliğine konuşmasına ara verdi.

Kalabalığın coşkulu sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine kaldığı yerden devam etti.