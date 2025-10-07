Kayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı geçtiğimiz ay Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Tugay Komutanlığı önündeki dikey bahçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemişti.

TEK TEK SÖKTÜLER

Bu çalışmalar kapsamında 'Kayı Bayrağı', 'Osmanlı Arması'na ve Şeyh Edebali'nin sözü olan "İnsanı Yaşat ki İnsan Yaşasın" sözlerini yerinden sökülmüştü. Alanda tamamlanan bakım, onarım ve boya işlerinin ardından 'Kayı Bayrağı', 'Osmanlı Arması'na ve Şeyh Edebali'nin sözü olan "İnsanı Yaşat ki İnsan Yaşasın" sözlerinin yerlerine asılmaması tepkilere neden oldu.

"MAZİMİZE SALDIRMAK ONLARIN ASIRLARDIR MESLEĞİ"

Bu tepkilerin en büyüğü 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'dan geldi.

Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ata yurdu Bilecik'te kökü dışarıda, çürümüş zihniyetin kalıntıları yine azıtmış. Bunların cibilliyeti hiç değişmez: Daima milleti özünden, tarihinden ve imanından koparmaya çalışırlar. Osmanlı'ya, ecdada ve şanlı mazimize saldırmak onların asırlardır süregelen mesleğidir. Lakin bilsinler ki biz, bu ihanet şebekesine karşı daima tetikte olacağız. Onlarla mücadelemiz kıyamete kadar sürecek. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu milleti kökünden koparmaya asla muvaffak olamayacaksınız" dedi.