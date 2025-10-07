Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti

Kayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP&#039;li belediyenin kararı tepki çekti
CHP, Bilecik, Belediye, Tadilat, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'li Bilecik Belediyesi tarafından tadilat adı altında söktürülen 'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması', çalışmaların ardından yerine asılmadı. Bu durum tepkilere neden oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı geçtiğimiz ay Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Tugay Komutanlığı önündeki dikey bahçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemişti.

Kayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti - 1. Resim

TEK TEK SÖKTÜLER

Bu çalışmalar kapsamında 'Kayı Bayrağı', 'Osmanlı Arması'na ve Şeyh Edebali'nin sözü olan "İnsanı Yaşat ki İnsan Yaşasın" sözlerini yerinden sökülmüştü. Alanda tamamlanan bakım, onarım ve boya işlerinin ardından 'Kayı Bayrağı', 'Osmanlı Arması'na ve Şeyh Edebali'nin sözü olan "İnsanı Yaşat ki İnsan Yaşasın" sözlerinin yerlerine asılmaması tepkilere neden oldu.

Kayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti - 2. Resim

"MAZİMİZE SALDIRMAK ONLARIN ASIRLARDIR MESLEĞİ"

Bu tepkilerin en büyüğü 2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'dan geldi.

Osmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ata yurdu Bilecik'te kökü dışarıda, çürümüş zihniyetin kalıntıları yine azıtmış. Bunların cibilliyeti hiç değişmez: Daima milleti özünden, tarihinden ve imanından koparmaya çalışırlar. Osmanlı'ya, ecdada ve şanlı mazimize saldırmak onların asırlardır süregelen mesleğidir. Lakin bilsinler ki biz, bu ihanet şebekesine karşı daima tetikte olacağız. Onlarla mücadelemiz kıyamete kadar sürecek. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu milleti kökünden koparmaya asla muvaffak olamayacaksınız" dedi.

Kayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Paris’in kalbinde patlama! Hükümet toplantısının yapıldığı binanın yakınında minibüs infilak ettiBakan Bayraktar, Sivas'taki GES açılışını 5G ile yaptı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akran zorbalığından 12 gündür yoğun bakımda! Hayati tehlikeli devam ediyor - GündemAkran zorbalığı yüzünden 12 gündür yoğun bakımda!İletişim Başkanı Duran'dan 7 Ekim mesajı: Adalet tecelli edene kadar mücadeleye devam edeceğiz - Gündem"Adalet tecelli edene kadar devam edeceğiz"AK Partili eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı - GündemAK Partili eski vekil gözaltına alındı!MHP lideri Bahçeli'den Gazze çıkışı: İsrail masa başında olmuyorsa silahla durdurulmalı - GündemBahçeli'den İsrail'e savaş resti!22 ilde 125 şüpheliye sahte diploma operasyonu! - Gündem22 ilde 125 şüpheliye sahte diploma operasyonu!Kırmızı ışık, makas ve drift, hız ihlali... İşte trafikte yeni dönemin cezaları - Gündemİşte trafikte yeni dönemin cezaları
Sonraki Haber Yükleniyor...