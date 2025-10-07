Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Paris’in kalbinde patlama! Hükümet toplantısının yapıldığı binanın yakınında minibüs infilak etti

Fransa’nın başkenti Paris’te, milletvekillerinin hükümet krizini görüşmek üzere toplandığı binanın yakınında patlama meydana geldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te, hükümet krizini görüşmek üzere bir araya gelen siyasi liderlerin bulunduğu bölgenin yakınında patlamalar meydana geldi.

Yerel basına göre, olay Paris’in 7. bölgesinde, Rue de Varenne Caddesi’nde yaşandı. Patlamaların ardından Cielis adlı kamu aydınlatma şirketine ait bir minibüs alev aldı.

Yangın, Fransa Başbakanı’nın ofisinin (Hôtel Matignon) bulunduğu binaya birkaç metre mesafede meydana geldi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevleri kontrol altına aldı.

Le Parisien gazetesine konuşan itfaiye yetkilileri, yangının çevredeki binalara sıçramadığını açıkladı.

PATLAMALARIN NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Fransız polisi, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Videolarda minibüsten yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Fransız makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

