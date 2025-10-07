ABD’de korkunç kaza! Helikopter otoyola çakıldı

ABD’nin California eyaletinin başkenti Sacramento’da bir helikopter otoyola düştü. Kazada pilot, hemşire ve sağlık görevlisi ağır yaralandı.

Yerel saatle 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, REACH Air Medical Services adına kayıtlı helikopter Sacramento’daki 50 numaralı otoyola çakıldı.

Sacramento İtfaiyesi Kaptanı Justin Sylvia, helikopterde bulunan bir kişinin enkaz altında sıkıştığını belirterek, “Hemen çevredeki sivillerin yardımını sağladık. Helikopterin bir kısmını kaldırarak yaralıyı çıkarmayı başardık” dedi.

Kazanın ardından helikopterin altında kalan bir kadın, çevredeki sürücüler ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesiyle kurtarıldı.

California Otoyol Devriyesi Sözcüsü Michael Harper, doğuya giden tüm şeritlerin geçici olarak kapatıldığını ve trafikte uzun süreli aksama yaşandığını açıkladı.

PİLOT, HEMŞİRE VE SAĞLIK GÖREVLİSİ HASTANEDE

Kazada pilotun yanı sıra bir hemşire ve sağlık görevlisinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, ulusal ulaşım güvenliği kurumu (NTSB) tarafından soruşturma başlatıldı.

TANIKLAR: HELİKOPTER HIZLA DÜŞÜYORDU

Olay anına tanık olan sürücüler, helikopterin bir anda irtifa kaybederek hızla yere çakıldığını anlattı.

Kazanın ardından helikopterden beyaz dumanların yükseldiği, çevrede panik yaşandığı bildirildi.

Sacramento Belediye Meclis Üyesi Lisa Kaplan, olay yerinde yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten üzücü ve sarsıcı. Her gün görev yapan sağlık pilotlarının ne kadar riskli bir iş yaptığını bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.