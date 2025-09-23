Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’ın helikopterine lazer saldırısı! Son anda...

Trump’ın helikopterine lazer saldırısı! Son anda...

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’ın helikopterine lazer saldırısı! Son anda...
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Washington semalarında akılalmaz bir olay yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde bulunduğu başkanlık helikopteri Marine One, havadayken lazer saldırısına uğradı. Pilotun görüşünü engelleyerek çarpışma riski oluşturan olayda helikopterin düşmesi son anda önlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu başkanlık helikopteri Marine One, havadayken lazer saldırısına uğradı. Washington'da meydana gelen olayda, lazer ışığını helikoptere doğrultan kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gizli Servis Memuru Diego Santiago tarafından imzalanan yeminli beyannamede, Jacob Samuel Winkler adlı kişinin önce kendisine kırmızı lazer tuttuğu, ardından ışını doğrudan Marine One helikopterine yönelttiği paylaşıldı.

Trump’ın helikopterine lazer saldırısı! Son anda... - 1. Resim

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Gizli Servis görevlisi Diego Santiago, 20 Eylül akşamı Washington’daki Constitution Avenue üzerinde devriye gezerken gömleksiz ve yüksek sesle konuşan bir adamı fark etti. Görevli el feneriyle kontrol yapınca, adam önce memura sonra da havadaki Marine One’a lazer tuttu.

Trump, o sırada Beyaz Saray’dan Virginia’daki Mount Vernon’a akşam yemeği için gidiyordu.

PİLOTUN GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEDİ, ÇARPIŞMA RİSKİ OLUŞTU

Yetkililer, lazer ışığının pilotu etkileyerek havada çarpışma tehlikesi oluşturduğunu açıkladı. Olayın ardından Winkler gözaltına alındı.

Gözaltı sırasında Winkler’ın sürekli "Donald Trump’tan özür dilemeliyim" sözlerini tekrarladığı öğrenildi. Şüpheli, ifadesinde "Dur" tabelası dahil birçok yere lazer ışığı tuttuğunu da itiraf etti.

Gizli Servis sözcüsü, Winkler’a "hava aracına lazer ışığı doğrultma" suçlaması yöneltildiğini ve bu eylemin beş yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini açıkladı.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, Associated Press’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu davranış Marine One ve içindeki herkesi tehlikeye atıyor. Bunu yaparsanız tespit edilir ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılırsınız."

FAA: CİDDİ GÜVENLİK TEHDİDİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA), lazer ışığı doğrultmanın pilotlar için "ciddi bir güvenlik tehdidi" oluşturduğunu iletti.

FAA raporlarına göre lazer ışıkları, pilotların görüşünü engelleyerek kazalara yol açabilecek en tehlikeli dış unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Dış Haberler

MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? 22 Eylül Pazartesi son bölüm detayları!2025’in en güvenilir 10 ünlüsü açıklandı! Zirvedeki isim 6 yıldır aynı…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi Atina’da alarm: Beyaz Saray’dan nükleer hamle geliyor! - DünyaErdoğan-Trump görüşmesi öncesi Atina’da alarm!Kiracısının boşalttığı evi temizlemeye gitti! 4 bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı - Dünya4 bebeğin cansız bedeniyle karşılaştıKızıldeniz'de korkutan saldırı! Art arda patlama sesleri yükseldi - DünyaKızıldeniz'de korkutan saldırı!İngiltere'de bir ailenin çaresiz bekleyişi: Çocukları, kablolardan halılara her şeyi yiyor - DünyaDuvar, halı, kablo... Çocukları hepsini yiyorABD basını iddia etti: Türkiye, Boeing’ten sonra Lockheed Martin uçaklarına da talip oldu - DünyaTürkiye bir savaş uçağına daha talip olduİngiltere'de kreşte dehşete düşüren olay! Küçük çocuk hayatını kaybetti - DünyaKreşte dehşete düşüren olay! Küçük çocuk hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...