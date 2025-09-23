Trump’ın helikopterine lazer saldırısı! Son anda...

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu başkanlık helikopteri Marine One, havadayken lazer saldırısına uğradı. Washington'da meydana gelen olayda, lazer ışığını helikoptere doğrultan kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gizli Servis Memuru Diego Santiago tarafından imzalanan yeminli beyannamede, Jacob Samuel Winkler adlı kişinin önce kendisine kırmızı lazer tuttuğu, ardından ışını doğrudan Marine One helikopterine yönelttiği paylaşıldı.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Gizli Servis görevlisi Diego Santiago, 20 Eylül akşamı Washington’daki Constitution Avenue üzerinde devriye gezerken gömleksiz ve yüksek sesle konuşan bir adamı fark etti. Görevli el feneriyle kontrol yapınca, adam önce memura sonra da havadaki Marine One’a lazer tuttu.

Trump, o sırada Beyaz Saray’dan Virginia’daki Mount Vernon’a akşam yemeği için gidiyordu.

PİLOTUN GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEDİ, ÇARPIŞMA RİSKİ OLUŞTU

Yetkililer, lazer ışığının pilotu etkileyerek havada çarpışma tehlikesi oluşturduğunu açıkladı. Olayın ardından Winkler gözaltına alındı.

Gözaltı sırasında Winkler’ın sürekli "Donald Trump’tan özür dilemeliyim" sözlerini tekrarladığı öğrenildi. Şüpheli, ifadesinde "Dur" tabelası dahil birçok yere lazer ışığı tuttuğunu da itiraf etti.

Gizli Servis sözcüsü, Winkler’a "hava aracına lazer ışığı doğrultma" suçlaması yöneltildiğini ve bu eylemin beş yıla kadar hapis cezası gerektirdiğini açıkladı.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, Associated Press’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu davranış Marine One ve içindeki herkesi tehlikeye atıyor. Bunu yaparsanız tespit edilir ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılırsınız."

FAA: CİDDİ GÜVENLİK TEHDİDİ

Federal Havacılık İdaresi (FAA), lazer ışığı doğrultmanın pilotlar için "ciddi bir güvenlik tehdidi" oluşturduğunu iletti.

FAA raporlarına göre lazer ışıkları, pilotların görüşünü engelleyerek kazalara yol açabilecek en tehlikeli dış unsurlar arasında yer alıyor.