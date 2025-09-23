Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile kritik konuları ele alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile kritik konuları ele alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye-ABD dayanışması her zamankinden daha vazgeçilmez olduğunu söyleyen Erdoğan, " Trump ile kritik konuları konuşacağız. Trump ve ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la 25 Eylül'de olacak görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın 2. dönemiyle birlikte kurumlar arasında yapıcı diyaloğun hız kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu." dedi. 

Trump ile görüşmesinde kritik konuları ele alacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la karşılıklı pürüzleri gidereceğiz. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye-ABD dayanışması her zamankinden daha vazgeçilmez. Amerika’da yaşayan Türk toplumunun bu ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademik hayatında giderek daha fazla görünür hale olduklarını müşahede ediyoruz.

"PÜRÜZLERİN GİDERİLMESİNDE KARŞILIKLI İRADE OLUŞTU"

Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu.

"KRİTİK KONULARI GÖRÜŞECEĞİZ"

25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğiz. Trump ile kritik konuları konuşacağız.Trump'la karşılıklı pürüzleri gidereceğiz. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz

Dünyadaki İslam düşmanlığı endişe verici. Nefret söylemlerinde beslenenler azınlıkta kalmalı. Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum.

"TERÖRE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Pensilvanya'daki elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı. ortaya saçılan skandallar bu hain yapının gerçek yüzünün bir kez daha görülmesine vesile oldu. Zamanla örgüt güç kaybetmeye devam edecektir. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ ile mücadelemizi aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne sınırlarımız içinde ne bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur.

"HİÇBİR ZAMAN EĞİLMEYİZ, BÜKÜLMEYİZ"

Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç başına beklemesin. Bizi doğruları cesaretle dillendirmekte hiçbir lobi, hiçbir dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. biz yalnızca rüküda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Onun dışında hiçbir zaman eğilmeyiz, bükülmeyiz

 

 

