Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile kritik konuları ele alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlediği programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la 25 Eylül'de olacak görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın 2. dönemiyle birlikte kurumlar arasında yapıcı diyaloğun hız kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu." dedi.

Trump ile görüşmesinde kritik konuları ele alacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'la karşılıklı pürüzleri gidereceğiz. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye-ABD dayanışması her zamankinden daha vazgeçilmez. Amerika’da yaşayan Türk toplumunun bu ülkenin sosyal, siyasi, ekonomik ve akademik hayatında giderek daha fazla görünür hale olduklarını müşahede ediyoruz.

Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı. Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu.

25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğiz. Trump ile kritik konuları konuşacağız.Trump'la karşılıklı pürüzleri gidereceğiz. Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz

Dünyadaki İslam düşmanlığı endişe verici. Nefret söylemlerinde beslenenler azınlıkta kalmalı. Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum.