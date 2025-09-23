Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan BM 80. Genel Kurulu&#039;nda yoğun diplomasi trafiği
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde, Kanada Başbakanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,ABD'deki temasları kapsamında birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği - 1. Resim

KANADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği - 2. Resim

KUVEYT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York kentinde Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği - 3. Resim

AVRUPA BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Recep Uçar'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Takımı ayakta tuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Danimarka'nın en büyük havalimanı dron tehdidi nedeniyle kapatıldı! - DünyaÜlkenin en büyük havalimanı kapatıldı!Polonya'dan Rusya'ya net uyarı: Uçaklarınızı düşürürüz - DünyaPolonya'dan Rusya'ya: Uyarıldınız!BM Filistin Zirvesi'nde sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapandı - DünyaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapandıBM'de Filistin zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mâl oldu - Dünya"Filistin davası artık dünyaya mâl oldu"Şara ile eski CIA direktörü Petraeus arasında samimi sohbet: Esad'ı nasıl devirdiniz? - Dünya"Esad'ı nasıl devirdiniz?"BM Genel Kurulu'nda tarihi anlar: Filistin Devleti'ni art arda tanıdıklarını açıkladılar! - DünyaFilistin Devleti'ni art arda tanıdıklarını açıkladılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...