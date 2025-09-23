Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 80. Genel Kurulu'nda yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde, Kanada Başbakanı ve Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,ABD'deki temasları kapsamında birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.
KANADA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
KUVEYT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York kentinde Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.
AVRUPA BİRLİĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.