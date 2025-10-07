Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladı

ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladı

ABD İsrail&#039;e 7 Ekim&#039;den bu yana 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladı
ABD, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e toplam 21,7 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. Washington merkezli Quincy Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, bu yardımların 17,9 milyar dolarlık kısmı Joe Biden döneminde, 3,8 milyar dolarlık kısmı ise görevi devralan Donald Trump yönetiminde yapıldı.

ABD, 7 Ekim 2023 sonrasında hem eski Başkan Joe Biden hem de görevi devralan Başkan Donald Trump dönemlerinde, İsrail’e toplam 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü, ABD’nin 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yaptığı yardımları açık kaynaklardan derleyerek kapsamlı bir rapor hazırladı.

ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladı - 1. Resim

Rapora göre, ABD Biden döneminde 17,9 milyar dolar, 2024 sonrasında ise 3,8 milyar dolar olmak üzere toplamda 21,7 milyar dolarlık askeri destek sağladı.

Yardımların bir kısmı halihazırda teslim edilirken, kalan kısmının önümüzdeki yıllarda tedarik edilmesi planlanıyor. Rapora göre, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri operasyonların devamı büyük ölçüde ABD’nin sağladığı desteğe bağlı.

ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 21,7 milyar dolar askeri yardım sağladı - 2. Resim

ORTA DOĞU OPERASYONLARINA 9,6 İLA 12 MİLYAR DOLAR

Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü tarafından yayımlanan bir başka raporda ise ABD’nin Orta Doğu’daki askeri faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Rapora göre, ABD 7 Ekim 2023’ten bu yana Yemen’deki İran destekli Husilere ve İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılar dahil olmak üzere bölgedeki askeri operasyonlar için 9,65 ila 12 milyar dolar harcadı.

Bu miktarın yaklaşık 2,25 milyar dolarlık kısmının, haziran ayında İran’a yönelik saldırılar ve bağlantılı operasyonlarda kullanıldığı belirtildi.

