Netanyahu ABD-İsrail işbirliğini övdü: Dünyanın en gelişmiş silah sistemlerini paylaşıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’li yorumcu Ben Shapiro ile yaptığı röportajda, İran’ın kıtalararası balistik füze programının küresel güvenlik için “ciddi bir tehdit” oluşturduğunu öne sürdü.

Netanyahu, İran’ın “New York, Boston, Washington veya Miami’yi atom bombalarıyla vurabilecek kapasitede” füzeler geliştirdiğini iddia etti.

“İran şu anda 8.000 kilometre menzilli kıtalararası füzelere sahip. Buna 3.000 kilometre daha eklendiğinde, ABD’nin doğu kıyısına rahatlıkla ulaşabilirler,” diyen Netanyahu, bu durumun yalnızca İsrail’i değil, tüm Batı dünyasını ilgilendirdiğini söyledi.

"ATEŞKES İÇİN ANLAŞMAYA VARILMADI"

Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasına "yakın bir noktada" olduklarını savunan Netanyahu, ancak henüz ateşkes için anlaşmaya varılmadığını belirtti.

'AMERİKA İLE GEZEGENDEKİ EN GELİŞMİŞ SALDIRI SİLAHLARINI PAYLAŞIYORUZ'

Netanyahu, İsrail ve ABD arasındaki savunma işbirliğine dikkat çekerek, iki ülkenin “dünyadaki en gelişmiş saldırı ve savunma sistemlerini paylaştığını” dile getirdi.

“Bu, başka hiçbir süper gücün sahip olmadığı bir teknoloji ortaklığı,” ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail’in geliştirdiği bazı sistemlerin doğrudan ABD ordusu tarafından da kullanıldığına değindi.

"RASYONEL OLMAYAN BİR REJİMİN ELİNDE NÜKLEER GÜÇ"

Netanyahu, İran yönetiminin “rasyonel davranmadığını” savunarak, Tahran’ın “Amerika’ya ölüm” sloganları atan bir rejim tarafından yönetildiğini söyledi:

“Bu insanların elinde nükleer silah olmasını kim ister? İsrail, bu tehdidi engellemek için üzerine düşeni yapıyor"

Netanyahu ayrıca, İsrail’in istihbarat kurumları ve ordusunun son yıllarda İran’ın nükleer programına karşı “önleyici operasyonlarda önemli başarılar” elde ettiğini öne sürdü.