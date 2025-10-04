Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İran'dan ABD ve Tel Aviv'e net mesaj! "Muhtemel bir savaşa hazırız"

İran'dan ABD ve Tel Aviv'e net mesaj! "Muhtemel bir savaşa hazırız"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;dan ABD ve Tel Aviv&#039;e net mesaj! &quot;Muhtemel bir savaşa hazırız&quot;
İran, ABD, İsrail, Suriye, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran Savunma Bakanı Nasirzade, Türkiye ziyaretinde bölgedeki tehditleri ve Suriye meselesinin ele alındığını, iki ülkenin ortak noktalarının farklılıklardan fazla olduğunu açıkladı. ABD'nin askeri yığınağını "psikolojik harp" olarak nitelendiren Nasirzade, savaş dayatması halinde savunma görevini yerine getireceklerini söyledi. Ayrıca, İsrail’in Küresel Sumud konvoyuna saldırısının uluslararası iradeye yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Orta Doğu'da gerçekleştirdiği saldırgan tavırlar devam ederken, bölgede gerilim de giderek artıyor.

Türkiye'ye ziyareti sonrasında basına açıklama yapan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Türk yetkililerle İsrail'in bölgedeki tüm ülkeler için oluşturduğu tehditler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Görüşmede Suriye konusunun da gündeme geldiğini aktaran Nasirzade, "İyi bir ziyaret oldu çünkü uzun zamandır bu konuda Türkiye ile bir araya gelmemiş veya görüş alışverişinde bulunmamıştık" dedi.

İranlı bakan, Türkiye ve İran'ın ortak noktalarının görüş farklılıklarından daha fazla olduğunu ifade etti.

İran'dan ABD ve Tel Aviv'e net mesaj!

İRAN'DAN ABD'YE NET MESAJ: SAVAŞ DAYATILIRSA GEREĞİNİ YAPARIZ

Nasirzade, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasına dair soruya ise, "Bu hareketliliğin büyük bir kısmı psikolojik harekattır. Sürekli olarak saldırı yapılacağını tekrarlayarak toplumu ikileme düşürmek istiyorlar. Ekonomik istikrarı bozmak istiyorlar ve bu da savaşın bir parçası. Ülkeyi savunmak için sürekli hazırız. Bize savaş dayatılırsa asker olarak görevimiz savunmaktır." diye konuştu.

Küresel Sumud konvoyuna İsrail'in saldırısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nasirzade, "Bu konvoy aslında uluslararası toplumun iradesinin bir sembolü. Siyonist rejim buna saldırıda bulundu. Bu rejim için kırmızı çizgi yok ancak dünya karşı karşıya oldukları büyük tehdidin farkına vardı ve dünya halkları bu konuda kesinlikle daha fazla benzer eylem görecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

