İran, İsrail ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 6 kişiyi idam etti

İran, İsrail ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 6 kişiyi idam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
İran, İsrail ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 6 kişiyi idam etti
İran, İsrail, İdam, İşbirliği, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran’da İsrail ile iş birliği yaptıkları ve son yıllarda düzenledikleri silahlı saldırılarla ülkenin güvenliğini hedef aldıkları gerekçesiyle 6 kişi idam edildi.

İran’da İsrail'le bağlantılı idamlar devam ediyor. Resmi medyada yer alan habere göre İsrail ile iş birliği yaptıkları ve son yıllarda Huzistan eyaletinde düzenledikleri silahlı saldırılarla ülkenin güvenliğini hedef aldıkları gerekçesiyle 6 kişi idam edildi.

BU SABAH İNFAZ EDİLDİLER

Haberde, mevcut delil ve belgeler doğrultusunda sanıklara idam cezası verildiği, soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından kararın Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığı ve cezalarının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETMİŞLER

Ayrıca söz konusu kişilerin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik çok sayıda suikast ve saldırıda doğrudan yer aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Suçlarını ayrıntılı şekilde itiraf ettikleri de aktarılan haberde, bomba yapımı ve yerleştirilmesi, Hürremşehr kentinde bir benzin istasyonunun patlatılması, bankalara silahlı saldırı düzenlenmesi, askeri bir merkeze el bombası atılması ve camilere ateş açılması gibi sabotaj eylemlerini planladıkları ve gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

