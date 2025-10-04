'Gazze Planı'nda yeni perde açılıyor: Müzakere görüşmelerinin yeri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Eylül’de duyurduğu Gazze Planı, taraflar arasında olumlu karşılık buldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, planı aynı gün onayladı.

Tarafların müzakereye açık tutum sergilemesiyle birlikte süreç hız kazandı. İlk aşamada Hamas’ın elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakması bekleniyor. İsrail ordusu ise planın devreye alınmasıyla birlikte saldırılarını durdurma sürecine girdi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, IDF'nin yalnızca Gazze Şeridi genelinde savunma operasyonlarına geçeceğini ekledi. Gazze Şehri saldırısının ne zaman tamamen sona ereceği veya savunmaya geçişin ne zaman gerçekleşeceği belirtilmedi ve IDF açıklamasında bu konudan bahsedilmedi.

İLK TUR GÖRÜŞMELERİ İÇİN ADRES BELLİ OLDU

İsrai basını, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk görüşmelerinin ilk turunun yarın (pazar günü) Mısır'da başlamasının muhtemel olduğu bildirilirken, en muhtemel görüşme yerinin Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Şarm el-Şeyh olduğu ifade edildi.

HAMAS'IN TRUMP'A MEKTUBU

Hamas'ın dün Trump'a plana yönelik mektubunun tam metni ise şu şekildeydi:

"Gazze Şeridi’ndeki direnişçi halkımıza karşı sürdürülen saldırıların ve soykırımın sona ermesi konusundaki kararlılığımızdan, ulusal sorumluluk bilincimizden, halkımızın sabit haklarını ile yüce çıkarlarını savunma gayemizden hareketle; İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın planına karşı sorumlu bir tutum geliştirmek amacıyla, liderlik kurumları içinde kapsamlı istişareler yürütmüş, Filistinli güçler ve gruplarla geniş çaplı görüşmeler yapmış, ayrıca kardeşler, arabulucular ve dostlarla derinlemesine istişarelerde bulunmuştur.

"HAMAS TÜM GİRİŞİMLERİ TAKDİR ETMEKTEDİR"

Ayrıntılı değerlendirmelerden sonra hareket kararını vermiş ve aşağıdaki cevabı arabuluculara iletmiştir:

Hamas, savaşın ve Gazze Şeridi’ndeki yıkımın sona erdirilmesi, esirlerin değişimi, insani yardımın derhal girişine izin verilmesi, işgalin reddi ve Filistin halkının yerinden edilmesine karşı çıkılması çağrılarından ötürü Arap, İslami ve uluslararası çabaları ve ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimlerini takdir etmektedir."

BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU

Bu çerçevede ve savaşın sona ermesini, Gazze’den tam çekilmeyi sağlayacak bir şekilde, hayatta olanlar ve ölenlerden oluşan tüm işgalci mahkumların Trump’ın teklifinde yer alan takas formülüne göre serbest bırakılmasını onaylamaktadır. Bunun uygulanması için gerekli saha koşulları sağlandığında, Hamas arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit etmektedir.

Ayrıca, Gazze Şeridi’nin idaresinin, Filistin ulusal mutabakatına dayanan, Arap ve İslam dünyasının desteğini almış bağımsız bir Filistinli teknokratlar heyetine devredilmesini kabul ettiğini yeniden vurgulamaktadır."

Bu açıklamaların ardından dünya liderlerinden açıklamalar geldi ve planın uygulanması çağrısı yinelendi.

MÜZAKERE EKİBİ HAZIRLANIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya dair habere yer verildi.

Haberde, İsrailli müzakere ekibinin görüşmeyi yapacak heyetin belirlenmesi için talimat aldığı belirtildi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynak da ekibin 24 saat içinde görüşmelere devam etmek üzere yola çıkmaya hazırlandığını söyledi.