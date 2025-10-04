Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Sumud Filosu'ndaki 36 Türk vatandaşı yurda dönüyor!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan 36 vatandaşımızın bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye’ye dönmesinin planlandığını duyurdu.

Bakanlık, nihai rakamın henüz kesinleşmediğini belirtirken, geri kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye getirilmeleri için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye’ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir.

Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır.