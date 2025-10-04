Ömer Çelik'ten Gazze açıklaması: İsrail’in saldırıları hemen durdurması sağlanmalı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu.

Trump ise Hamas’ın tepkisini olumlu karşılayarak "Açıklamalarına bakılırsa, kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum" değerlendirmesini yapmıştı. Bunun için öncelikli olarak İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğine dikkat çeken Trump, "İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı ki; rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde bölgeden çıkarabilelim! Ortam, şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli" açıklamasını yapmıştı.

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuyla ilgili paylaşım geldi.

Hamas’ın ortaya koyduğu iradeye uluslararası destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir.

Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir.

Başkan Trump’ın ortaya çıkan bu durumu “barış” için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.

Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanınımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır."