Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile ABD ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı. Erdoğan, ABD ziyaretinin ilişkileri kuvvetlendirdiğini, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların önemli olduğunu belirtti.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE ANA TEMA GAZZE

Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgede sulh sağlanması için çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"ABD ZİYARETLERİ ÖNEMLİ"

Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, ABD ziyaretinin ilişkileri kuvvetlendirdiğini, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların önemli olduğunu belirtti.

