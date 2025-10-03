Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump'tan Hamas'a son şans! Tarih verdi: Kabul etmezlerse...

Trump'tan Hamas'a son şans! Tarih verdi: Kabul etmezlerse...

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, Hamas’a Gazze anlaşmasını kabul etmesi için pazartesi günü saat 01:00'e kadar süre verdiğini belirtti. Trump "Bu son şans. Anlaşmaya ulaşılamazsa Hamas’a karşı daha önce kimsenin görmediği bir cehennem olacak." ifadelerini kullandı.  

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a Gazze anlaşmasını kabul etmesi için pazartesi günü saat 01:00'e kadar süre verdiğini bildirdi. Hamas'ın son şansı olduğunu vurgulayan Trump,  "Anlaşmaya ulaşılamazsa Hamas’a karşı daha önce kimsenin görmediği bir cehennem olacak" dedi. 

"ÖYLE YA DA BÖYLE BARIŞ SAĞLANACAK"

Truth Social sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, "Tüm masum Filistinlilerin Gazze'nin  daha güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum. Ortadoğu’da öyle ya da böyle barış sağlanacak" sözlerine yer verdi.

Trump, "Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin devletleri ile çevre bölgeler, ABD ve İsrail’in de katılımıyla, Orta Doğu’da 3 bin yıl sonra barış konusunda anlaştılar. Bu anlaşma aynı zamanda kalan tüm Hamas üyelerinin hayatlarını da koruyor" dedi. 

Anlaşmanın dünya tarafından bilindiğini vurgulayan Trump, "Bu herkes için mükemmel bir anlaşma. Orta Doğu’da bir şekilde barış olacak. Şiddet ve kan dökülmesi duracak" ifadelerini kullandı. 

