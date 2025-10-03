Bir gecede kaldırılmıştı! Trump-Epstein heykeli yeniden gün yüzüne çıktı
Başkent Washington DC'deki Kongre Binası yakınlarında, Başkan Donald Trump ile cinsel suçlardan hüküm giyen ve hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'ı, el ele tutuşurken tasvir eden bir heykelin yer aldığı görüldü.
BİR GÜN SONRA KALDIRILMIŞTI
İsimsiz sanat kolektifi "The Secret Handshake" tarafından yapılan ve "Best Friends Forever" (Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar) adını taşıyan heykel, ilk olarak 23 Eylül’de yerleştirilmiş, ertesi gün ise Ulusal Park Hizmetleri tarafından kaldırılmıştı.
