Bir gecede kaldırılmıştı! Trump-Epstein heykeli yeniden gün yüzüne çıktı

Bir gecede kaldırılmıştı! Trump-Epstein heykeli yeniden gün yüzüne çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bir gecede kaldırılmıştı! Trump-Epstein heykeli yeniden gün yüzüne çıktı
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre Binası yakınlarına, Başkan Donald Trump ile Jeffrey Epstein'ı el ele tutuşurken tasvir eden bir heykel yerleştirildi.

Başkent Washington DC'deki Kongre Binası yakınlarında, Başkan Donald Trump ile cinsel suçlardan hüküm giyen ve hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'ı, el ele tutuşurken tasvir eden bir heykelin yer aldığı görüldü. 

BİR GÜN SONRA KALDIRILMIŞTI

İsimsiz sanat kolektifi "The Secret Handshake" tarafından yapılan ve "Best Friends Forever" (Sonsuza Dek En İyi Arkadaşlar) adını taşıyan heykel, ilk olarak 23 Eylül’de yerleştirilmiş, ertesi gün ise Ulusal Park Hizmetleri tarafından kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

