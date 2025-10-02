Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kudüs'ün fethi' mesajı 

Kaynak: Haber Merkezi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan "Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün fethinin 838. yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

 

 

