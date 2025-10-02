'Türkiye Yüzyılı' vizyonu büyüyor! 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, siyasi ayrım gözetmeksizin birçok belediye başkanının ilgisini çekmeye devam ediyor. Erdoğan'ın bu büyük vizyonu birlikte inşa etme çağrısı, farklı partilerden isimlerin AK Parti saflarına katılmasıyla somut karşılık buluyor.

7 İSİM DAHA AK PARTİ'YE KATILIYOR

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti; 12 büyükşehir, 12 il, 347 ilçe ve 170 belde olmak üzere toplamda 542 belediyede yönetim yetkisi almıştı. Ancak seçimlerin ardından farklı partilerden bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesiyle bu sayı artmaya devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; bugün gerçekleşmesi beklenen 7 yeni katılımla birlikte, AK Parti'nin yönettiği belediye sayısının 608’e çıkması öngörülüyor.

İLLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, 8 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini iddia etmişti.

tv100'de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan gazeteci Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini öne sürmüştü.

YERELDE GÜÇLÜ MESAJ

AK Parti yetkilileri, bu katılımların partinin yerel yönetimlerdeki etkisini ve güvenilirliğini ortaya koyduğunu vurguluyor. Türkiye’nin dört bir yanında AK Parti'nin gücünü pekiştirdiğini belirten yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapımız herkese açık" mesajının sahada karşılık bulduğuna dikkat çekiyor.