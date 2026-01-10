Sivas'ın Kızılelma köyünde çocukların kardan Kız Kulesi önündeki fotoğraflarının gündem olması sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy harekete geçti. Ersoy, çocukları İstanbul'da ağırlayarak Kız Kulesi'ni gezdirdi.

Sivas'ın Kızılelma köyünde çocukların kardan Kız Kulesi manzarasında çay içtiği anlar, sosyal medyada gündem olmuştu. Hayal güçleri ve emekleriyle takdir toplayan Adem Soylu ile yeğenleri Rasim Soylu, Badesu Soylu, İlyas Şahin ve İlker Şahin, İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un misafiri oldu.

Yürek ısıtan görüntü sonrası Bakan Ersoy harekete geçti! Çocukların hayali gerçek oldu

İki gün boyunca İstanbul'u gezen çocuklar, Ersoy'la Üsküdar'da Kız Kulesi'ne karşı çay içti, ardından kuleyi gezdi. Programda, Kız Kulesi Müzesi Müdürü Ali İlker Tepeköy çocuklara yapının tarihçesi hakkında da bilgi verdi.

Gezinin ardından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, çocukların amcalarıyla birlikte yaptığı kardan Kız Kulesi'ni sosyal medyada gördüklerini ve gerçek Kız Kulesi'nin önünde çay içme hayallerini gerçekleştirmek adına onları İstanbul'da ağırladıklarını ifade etti.

"GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU"

Ersoy, çocukların Kız Kulesi'nin yanı sıra Galata Kulesi, Atatürk Kültür Merkezi ve Atlas 1948 Sineması'nı gezdiğini belirterek, "Bakanlık olarak zaten biz geleceğe miras bırakacağımız çocuklarımızın Anadolu'yu, kültürümüzü ve kültürel değerlerimizi tanıması için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu kapsamda da güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Geleceğe Miras Projesi'ne de değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu projeyle birlikte şu anda 260 noktada arkeolojik kazı çalışmalarımız yoğun şekilde yayıldı. Aynı zamanda karşılama merkezleri, gezi noktaları oluşturuldu. Bakanlığımıza bağlı kurumlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız işbirlikleriyle de gençleri ve çocuklarımızı müze ve ören yerlerimize getirip oraları tanımalarını, görmelerini sağlıyoruz."

"YAŞAYAN MİRAS OKULU PROJESİ ÇOK BAŞARILI OLDU"

Yeni başlattıkları "Yaşayan Miras Okulu" projesinin ilk denemesini de Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ersoy, "Proje çok başarılı oldu. Özellikle yok olmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına sahip ustalarımız ve bakanlık sanatçılarımız tarafından gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla çocuklarımızın eğitilmesini hedefleyen bir çalışma." dedi.

Bakan Ersoy, "Yaşayan Miras Okulu"nun çok yoğun ziyaretçi aldığını belirterek, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Projede ilk olarak 12 şehri hedefliyoruz. Şehirlerdeki etnografya müzelerinde Yaşayan Miras Okulunu yaygınlaştıracağız ve o illerdeki çocuklarımız düzenli şekilde Yaşayan Miras Okuluna gelebilecek. Çocuklarımızın geleneksel kültürel mirasımızı öğrenmeleri ve bunları gelecek nesillere aktarmaları için böyle yoğun bir çalışmayı başlattık. İnşallah bundan sonra da bu tarz faaliyetleri bakanlık olarak artıracağız."

