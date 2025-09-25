AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yüklendi: Sizin kendinize ait bir fikriniz yok mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da basın açıklamasında bulundu.

Yarın gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye Buluşmaları Kapanış programının ertelendiğini duyuran Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'de programı var. O nedenle ertelendi" dedi.

İsrail zulmüne tepki gösterip birçok Batı devletinin Filistin'i tanıdığını hatırlatan AK Parti Sözcüsü, "Filistin'in tanınması katil Netanyahu'ya en güçlü cevaptır. Katil Netanyahu cezalandırılmalıdır. Filistin'in tanınmasını erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Dünyanın en önemli gündemi Gazze. İnsanlık değerleri için bu alçaklığın cezalandırılmasından başka yol yoktur. Soykırım ifadesini ilk kullanan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Katliamlar devam ediyor, neticesi sonucunda ortaya çıkan tablo gösteriyor ki Netanyahu katili ve onun şebekesinin durdurulması için bir inisiyatif oluşturulması gerekiyor.

ERDOĞAN'IN BM TEMASLARI

Filistin meselesi dünyaya mal olmuş bir meseledir. Cumhurbaşkanımız milli dava olarak tanımladığında bazıları muhalefet yapmak için bir takım laflar üretmişlerdi. Bazıları ırkçı yaklaşımlar da üretmişlerdir. Filistin davası dünyanın davasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı faaliyetlerin dünya tarafından ne kadar dikkatle izlendiğini görüyoruz. Küresel ve bölgesel barışın hayata geçirilmesi için sözü en çok dikkate alınanların başında Cumhurbaşkanımız gelmektedir.

Yabancı siyasetçilerin kıskanarak bir takım eleştirilerini anlıyoruz. CHP adına konuşan ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların siyasi misyoner gibi davranarak Cumhurbaşkanımız aleyhine biri bir söz söylese onu esas alıp siyasi uydu gibi davranarak çarpık bir yaklaşım üretmeye çalışmalarını da görüyoruz...

"SİZİN BİR FİKRİNİZ, DURUŞUNUZ YOK MU?"

Başkalarının siyasi unsurları gibi siyasi misyonerlik yürütmeyin. Sizin bir duruşunuz, zemininiz yok mu? Sizin meselelere bakarken milli bir filtreniz yok mu? Bu eleştirilerimize karşı Özgür Özel 'Biz eleştiriyoruz bunları ama onlar da bizi' demiş. Bu konuşmayı görünce bir kez daha anladım ki, Özel kendi partisi adına konuşanları bile takip etmiyor.

Bir genel başkan daha partisi adına konuşanların ne dediğinden haberdar değil. Bu kadar köklü parti CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın milli hassasiyetlerinin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bazı parti yönetimindeki kişiler yargılamaya çalışıyorlar.

"ÖZEL, CHP'Yİ YÖNETME KONUSUNDA BECERİ SERGİLEMELİ"

Devletler arası görüşmelerin nasıl planlandığı alfabe düzeyinde bilgisi olan kişi tarafından net görülür. Ne dış ne içi politika zemininde söylediğinizin bir mantığı var. Siz 'Hamas terör örgütüdür' dediniz; tepkiler üzerine 'Terör örgütü değil eylemleri terör' dediniz.

Şimdi kalkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de verdiği mesajları eleştirmeye kalkıyorlar. Devlet sorumluluğu vardır. Sayın Özel'in CHP'yi yönetme konusunda beceri sergilemelidir. Mavi Vatan'da sınıfta kalmış bir partisiniz, Suriye'deki operasyonlara karşı durmuş bir partisiniz. Öncelikle yapılması gereken kendi partiniz içindeki ev ödevinin yapılması."