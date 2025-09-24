Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: 'Siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar

Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: 'Siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye sert tepki gösterdi. Çelik "Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP ve muhalefet partilerine sert tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar" dedi.

"'SİYASİ UYDU' GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Ömer Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar. Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar.

Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum. Cumhurbaşkanı'mızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."

