Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: 'Siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar" dedi.

Ömer Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"CHP ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak hedef almaları ibretlik bir durumdur. Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar. Yabancı bir siyasetçi Cumhurbaşkanı'mıza dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısı muhalefet partilerimizin bazı siyasetçileri oluyor. Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar.

Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum. Cumhurbaşkanı'mızın insanlık ittifakının sesi, bölgesel ve küresel barışın en önde gelen siyasi liderlerinden biri olduğu, tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir. Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir."