AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye stratejik bir adımdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in basın toplantısında yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Şu anda Türkiye Buluşmaları ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İllere gittiğimizde bizler MKYK üyelerimiz ile faaliyet yürütürken, ilçeler de faaliyetlerini yürütüyor.

Bu çerçevede iç ve dış politikadaki faaliyetlerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. En önemli gündem maddelerimizden biri tabii ki Terörsüz Türkiye hedefi. Bunun için yapılan çalışmalarımızı anlatıyor ve vatandaşlarımızın sorularına kaygılarına cevap veriyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemeye dönük programlar oluyor bunlar.

"TEŞKİLATLARIMIZ YOĞUN FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Sayın cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine yazdığı mektubunu ulaştırmak için teşkilatlarımız yoğun faaliyet gerçekleştiriyor. AK Parti teşkilatı 7 gün 24 saat olacak şekilde belli bir eylem programı ile yaz döneminde gerçekleştirdi ve bundan sonrasında da gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın eleştirilerinin taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Onlardan gelenler merkezde bir dataya dönüştürülüyor ve daha sonra genel başkanımıza iletilecektir. 25 Şubat günü bizler İstanbul'da olacağız ve 26 Şubat günü büyük program genel başkanımızın katılımı ile gerçekleşecek.

Asrın felaketinde "konutların teslimi mümkün değil" denirken Türkiye büyük bir başarıya imza atarak bunu gerçekleştiriyor. Her toplantımızda cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hatırlatmakta. Türkiye bir kere daha bütün dünyaya hangi yarayı alırsa alsın ayağa kalkabileceğini göstermiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye buluşmalarında mesajlarımızı kuvvetli şekilde veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline gelmiştir. Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge sürecinin referansı haline gelecektir.

Geçmişteki gelişmelere bakılınca Terörsüz Türkiye stratejik, doğru bir adımdır. Kötücül planlara karşı Türkiye'nin kendi iradesi ile ortaya koyduğu yaklaşımdır. Devletin niteliği ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Bu herkesin faydasına olan gelişmelerdir. Yakın bölgemizde insanları birbirine düşürmeye çalışanlar bu bölgelere sömürge olarak bakarken biz tüm etnik ve mezhebi unsurlara kardeşlik gözü ile bakıyoruz. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur, herkes ev sahibidir.

Bugün net şekilde görüyoruz ki her kim Terörsüz Türkiye sürecinin önüne geçmek için silah bırakma konusunda geciktirme mesajı veriyor, görüyoruz ki emperyalizm Siyonizm ile yanaşık düzende duruyor. Bu sabotajlara karşı geçmişten idmanlıyız, niyetlerini amaçlarını görüyoruz."