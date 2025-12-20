Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede müşterilerin bulunduğu sırada tavan çöktü. Meydana gelen olayda 2 kişi yaralandı.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta bulunan kıraathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle tavandaki üst kaplama aniden koparak masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



