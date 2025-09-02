Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti Sözcüsü Çelik'ten komşu ülkeye net mesaj! "Kimse yanlış işler peşinde koşmamalı"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten komşu ülkeye net mesaj! "Kimse yanlış işler peşinde koşmamalı"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik&#039;ten komşu ülkeye net mesaj! &quot;Kimse yanlış işler peşinde koşmamalı&quot;
AK Parti, Ömer Çelik, MYK, Siyaset, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Yunanistan'ın, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe sistemini tehdit olarak algılamasına tepki gösteren Çelik, "Bazı komşu ülkeler, Çelik Kubbe'nin kendileri için tehdit olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir. Ama kimse de yanlış işler peşinde koşmamalı." ifadelerini kulllandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"İsrail Gazze'de, Nazileri bile geri bırakacak katliam gerçekleştiriyor. Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik karşısında ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi çok yanlış olmuştur. Gerek Mahmud Abbas, gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi hakkaniyetsiz ve adaletsiz bir karardır. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Filistinlilerin sesinin duyulması, meselenin doğası ve hakkaniyeti gereğidir. Filistin'in sesi olma konusunda en gür ses sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkmaktadır. Filistin davası, Netanyahu'nun soykırım BM Genel Kurulu'na damga vuracaktır.

Zafer Haftası ayında önemli gelişmeler oldu. Çelik Kubbe konusunda geldiğimiz nokta, tüm dünyada yankılandı. Savunma sanayiimizde önemli bir eşik geçilmiş oldu. Bize ambargo uygulayanlar Türkiye'nin geldiği noktayı manşetlerinde yayınladılar. Savunma sanayiimizin geldiği nokta gurur vericidir. Bazı komşu ülkeler, Çelik Kubbe'nin kendileri için tehdit olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir.

Suriye'deki olaylar sebebiyle ve başka gelişmeler sebebiyle o kadar çok savaş gemisi Akdeniz'e gönderildi ki, neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı koyacak yer kalmadı diye daha önce ifade etmiştim. Mavi vatan konusundaki gelişmeler son derece kıymetlidir. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi, gençlerimizin bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi bakımından son derece önemlidir. Gençlerin yaptığı çalışmalar, ortaya konulan icatlar, kazanımlar geleceğe denizlerde de damga vurmasını göstermesi bakımından önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
300 milyar dolarlık gelire ABD engeli! Trump, İran'ı yaptırımlarla vuruyorMevlid gecesi neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili ibadetleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karabük'teki yangınla mücadele sürüyor! Alevlerin sardığı yol trafiğe kapatıldı - GündemAlevlerin sardığı yol trafiğe kapatıldı!Hayvancılığın kabusu şap hastalığı etkisini kaybediyor! Hayvan pazarları bir bir açılıyor - GündemHayvancılığın kabusu şap hastalığı etkisini kaybediyor!Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile Filistin meselesini görüştü  - GündemBakan Fidan Ummanlı mevkidaşı ile Filistin'i görüştüCHP'li Alaattin Köseler mahkemede savunma yaptı! Memuru belediye başkan yardımcısı yapmışlar - GündemMemuru belediye başkan yardımcısı yapmışlar!Özel'in füze sözlerine Sinop halkından sert tepki: Buna çocuklar güler, milleri kim koruyacak? - GündemÖzel'in füze sözlerine Sinop halkından sert tepkiCHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasında iddianame hazır - GündemÖzgür Çelik'in hapsi istendi! İddianame hazır
Sonraki Haber Yükleniyor...