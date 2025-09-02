AK Parti Sözcüsü Çelik'ten komşu ülkeye net mesaj! "Kimse yanlış işler peşinde koşmamalı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"İsrail Gazze'de, Nazileri bile geri bırakacak katliam gerçekleştiriyor. Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik karşısında ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi çok yanlış olmuştur. Gerek Mahmud Abbas, gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi hakkaniyetsiz ve adaletsiz bir karardır. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Filistinlilerin sesinin duyulması, meselenin doğası ve hakkaniyeti gereğidir. Filistin'in sesi olma konusunda en gür ses sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkmaktadır. Filistin davası, Netanyahu'nun soykırım BM Genel Kurulu'na damga vuracaktır.

Zafer Haftası ayında önemli gelişmeler oldu. Çelik Kubbe konusunda geldiğimiz nokta, tüm dünyada yankılandı. Savunma sanayiimizde önemli bir eşik geçilmiş oldu. Bize ambargo uygulayanlar Türkiye'nin geldiği noktayı manşetlerinde yayınladılar. Savunma sanayiimizin geldiği nokta gurur vericidir. Bazı komşu ülkeler, Çelik Kubbe'nin kendileri için tehdit olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir.

Suriye'deki olaylar sebebiyle ve başka gelişmeler sebebiyle o kadar çok savaş gemisi Akdeniz'e gönderildi ki, neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı koyacak yer kalmadı diye daha önce ifade etmiştim. Mavi vatan konusundaki gelişmeler son derece kıymetlidir. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi, gençlerimizin bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi bakımından son derece önemlidir. Gençlerin yaptığı çalışmalar, ortaya konulan icatlar, kazanımlar geleceğe denizlerde de damga vurmasını göstermesi bakımından önemlidir."