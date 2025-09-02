CHP'de İstanbul depremi! Tüm yönetim görevden alındı, Gürsel Tekin İl Başkanı oldu

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP il kongresinin iptali için dava açılmıştı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi bugün kongrenin iptaline; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NTV'ye konuya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyleyerek "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

GÜRSEL TEKİN YENİ BAŞKAN!

CHP İstanbul İl Başkanlığına ise geçici olarak Gürsel Tekin getirildi. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

TEKİN: BİRLİK İÇİNDE PARTİYİ KONGREYE GÖTÜRECEĞİZ

Gürsel Tekin, Gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çağrı heyeti kararını TGRT Haber'den öğrendim. Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyıma bırakacak değiliz. CHP’yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP’li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP’yi CHP’liler yönetecek."

Öte yandan CHP MYK'sı saat: 17.00'de acilen toplantı kararı aldı.

ÇELİK: CHP, BABA OCAĞIDIR

Özgür Çelik sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

Değerli yol arkadaşlarım, Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil. Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!

CEMAL CANPOLAT'A KARŞI KAZANMIŞTI

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.