“Öğrencilerimizin teveccühünün azaldığı veya resmî ve özel sektörden topladığımız veriler dâhilinde yeteri kadar mezun sayısına ulaştığımız programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız.”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, başta diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji ve mimarlık bölümleri olmak üzere, öğrenci talebinin azaldığı ve yeterli mezun sayısına ulaşılan programların kontenjanlarında düzenleme yapılacağını bildirdi.

Bir televizyon canlı yayınına katılan Özvar, bu yılın üçüncü çeyreğinin istihdam verilerine göre, Türkiye’de, istihdama genel katılım oranının yüzde 54,4, yükseköğretim mezunlarının istihdama katılım oranının ise yüzde 77 olduğunu belirtti. YÖK olarak üniversitelerde geleceğin yetkinlikleri ve mesleklerini kazandıracak yeni programlar tasarladıklarını ifade eden Özvar, son üç yıldır yükseköğretimde istihdamla bağı azalan veya demode olmuş programları, sistemin dışına çıkardıklarını belirtti. Bu doğrultuda 175 programın tür olarak yükseköğretim sisteminin dışına çıkarılarak, 443 programın kontenjanının düşürüldüğünü belirten Özvar, bilişim ve yapay zekânın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşüme ayak uyduracak yeni programlar oluşturduklarını, bazı programların ise tamamen kapatıldığını vurguladı.

ÜNİVERSİTE 3 YILDA BİTEBİLECEK

Prof. Dr. Özvar, üniversitenin üç yılda bitirilebilmesine imkân sağlayacak düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin program yeterlilikleri ve öğrenim çıktılarından taviz vermeden daha kısa sürede mezun olmalarının önünü açmak istediklerini belirten Özvar, “Yine 8 sömestir eğitim görecek çocuk, ama 8 sömestiri 3 yılda tamamlayabilecek. Bu Türkiye’de ilk defa uygulanacak” dedi.

