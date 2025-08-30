Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ömer Çelik'ten ABD'nin 'Filistin' kararına tepki! "BM'yi anlamsız kılma çabası..."

Ömer Çelik'ten ABD'nin 'Filistin' kararına tepki! "BM’yi anlamsız kılma çabası..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin, Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini 'diplomasiye zarar veren haksız bir karar' olarak nitelendirdi ve tepki gösterdi.

"Bu karar, BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir" diyen Çelik, "Ayrıca BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır" ifadelerini kullandı.

"KİMSE FİLİSTİN'İN SESİNİ SUSTURAMAYACAKTIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır.  Bu karar, BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır. 

İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir. Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur. 

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “dünya beşten büyüktür” ve kimse Filistin’in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir."

