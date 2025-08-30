ABD'den BM öncesi tepki çeken karar: Abbas ve Filistinli yetkililere vize engeli

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları sürerken, ABD yönetiminden de Filistin'e yönelik tartışmalı kararlar gelmeye devam ediyor.

BM ÖNCESİ ŞOK KARAR: FİLİSTİNLİ YETKİLİLERİN SEYAHATİ DURDURULDU

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtildi.

Bu kararla Trump Yönetimi, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'na katılmasına izin vermeyecek.

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etti.

Söz konusu kararın, BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme'sine aykırı olduğunu kaydeden Dik, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üye devletlerin, bu soruna ve sözleşmenin ihlaline çözüm bulmaları gerektiğini dile getirdi.

FİLİSTİN YÖNETİMİ BM YOLUNDA ABD ENGELİYLE KARŞI KARŞIYA

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçladı.

ABD'NİN FİLİSTİN HAMLESİ ULUSLARARASI TEPKİ ÇEKTİ

Bazı Avrupa ülkeleri de dahil birçok ülkenin BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanımaya hazırlandığı bir dönemde ABD yönetiminin aldığı karar tepki çekti.

31 Temmuz'da Filistinli bazı yetkililere yaptırım uygulayarak vize vermeyi reddeden Trump yönetimi, Filistinlilere saldırmakla suçlanan şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcilere uygulanan yaptırımları ise kısa süre önce kaldırmıştı.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, yaklaşan BM Genel Kurulunda Filistin devletini resmen tanıma planlarını açıklamışlardı.