Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü! "Türkiye barış için devrede"

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü! "Türkiye barış için devrede"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Fidan, ABD&#039;li mevkidaşı Rubio ile görüştü! &quot;Türkiye barış için devrede&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevikadaşı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik bir temas geldi.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio görüştü!

FİDAN VE RUBIO GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahve sevenler dikkat! Eğer hasta ve ilaç içiyorsanız...Union SG nerenin takımı, oyuncuları kimler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanı Fidan, TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor - GündemBakan Fidan'dan TGRT Haber'e özel açıklamalarMalatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem - GündemMalatya'da 3,8 büyüklüğünde depremHalit Yukay olayında sır perdesi aralanıyor! Arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ kazanın hemen öncesini anlattı - GündemArkadaşı Tatlıtuğ kazanın hemen öncesini anlattıMasada Ukrayna'nın deniz güvenliği var! Bakan Güler ve mevkidaşı Umerov bir araya geldi - GündemMasada Ukrayna'nın deniz güvenliği var!Donanmaya çağ atlatacak! TCG Anadolu'nun daha büyüğü geliyor  - GündemTCG Anadolu'nun daha büyüğü geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST karnesini açıkladı: 8 yılda 11 milyon ziyaretçi ağırladı - GündemTEKNOFEST 8 yılda kaç milyon ziyaretçi ağırladı?
Sonraki Haber Yükleniyor...