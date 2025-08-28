Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü! "Türkiye barış için devrede"

Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik bir temas geldi.

FİDAN VE RUBIO GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

İlgili Haber TBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor! Bakan Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.