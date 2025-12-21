Hatay’da motosikletini üzerine yatarak kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 63 bin 326 lira ceza kesildi.

Hatay ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler yapılan çalışmada sürücünün Y.Y. olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığını belirledi.

63 BİN LİRA CEZA YEDİ

Kullandığı motosikletin plakası da olmayan Y.Y'ye çeşitli ihlallerden 63 bin 326 lira ceza kesildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası