İsveç’te Müslümanlara yönelik nefret saldırıları durmak bilmiyor. Başkent Stockholm’de bir camiye düzenlenen ırkçı saldırıda Kur’an-ı Kerim zincirlenip kurşunlandı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de bulunan Stockholm Camisi, ırkçı ve İslam karşıtı bir saldırının hedefi oldu.

Cami yönetimi, camiye çıkan merdivenlerin yanındaki korkuluğa zincirlenmiş bir Kur’an-ı Kerim bulunduğunu, kutsal kitabın üzerinde 6 kurşun deliği yer aldığını duyurdu.

KUR’AN-I KERİM’E ZİNCİR

Cami yönetiminin paylaştığı bilgilere göre, Kur’an-ı Kerim’in üzerine Arapça ve İsveççe “Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı” ifadeleri yazıldı.

Müslümanları doğrudan hedef alan saldırı, İsveç’te son dönemde artan nefret suçlarının son örneklerinden biri olarak kayda geçti.

CAMİ BAŞKANI’NDAN SERT TEPKİ

Stockholm Camisi Başkanı Mahmud el-Halefi, olayın ardından yaptığı açıklamada İslam karşıtı saldırıların her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktaran Halefi, yaşananların İsveç’teki Müslüman toplumda büyük tepkiye yol açtığını söyledi.

