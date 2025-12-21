Kayseri’de saç boyatmak için gittiği kuaförde kimyasal alerji nedeniyle nefessiz kalan genç kadına, "Beyaz tenlilerde normaldir, geçer" denilerek ambulans çağrılmadığı öne sürüldü. Eşi tarafından son anda hastaneye yetiştirilen talihsiz kadın sağlığına kavuşarak, hastaneye kaldırılırken kendilerinden 5 bin TL ücret isteyen kuaförden şikayetçi oldu.

Kayseri’de yaşayan 28 yaşındaki Duygu K., saçındaki kaynakları çıkartmak ve rengini tazelemek amacıyla daha önceden randevu aldığı kuaför salonuna gitti.

KULAKLARI KIZARMAYA BAŞLADI

Her şey normal ilerlerken, saç açma işlemi için sürülen kimyasal maddeler genç kadının vücudunda beklenmedik bir reaksiyona yol açtı. Kulaklarında aşırı kızarıklık başlayan Duygu K.’nın durumu, yapılan ikinci müdahaleyle birlikte içinden çıkılmaz bir hal aldı.

"BEYAZ TENLİLERDE OLUR" DİYEREK AMBULANSI ENGELLEDİ

Sabah'ın haberine göre saçtaki açıcının temizlenip yeniden kimyasal uygulanmasının ardından genç kadının yüzü ve göz çevresi hızla şişmeye başladı. Nefes darlığı çekmeye başlayan Duygu K.’nın yanında bulunan annesi panikle ambulans çağrılmasını istedi. Ancak iş yeri sahibi, yaşanan durumun ciddiyetini hafife alarak, "Genellikle beyaz tenli kadınlarda böyle reaksiyonlar olabiliyor, ambulansa gerek yok, bekleyelim geçer" diyerek sağlık ekiplerinin çağrılmasını reddetti.

Kuaförde ölümden döndü! Hastaneye kaldırılırken bile 5 bin lira istemişler

PARA PEŞİNE DÜŞTÜLER

Kadının kuaföre gelen eşi, nefes almakta güçlük çeken Duygu K.’yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi Acil Servisi’ne yetiştirdi. Olayın en çarpıcı iddialarından biri ise, kuaförün canıyla uğraşan kadını hastaneye götürmeye gelen eşinden o esnada 5 bin TL ücret tahsil etmesi oldu.

Hastanede acil müdahale altına alınan Duygu K. tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Genç kadın, soluğu polis merkezinde aldı. Yanlış uygulama ve ihmal nedeniyle iş yeri sahibi hakkında "Taksirle yaralama" suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

