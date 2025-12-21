Türkiye Gazetesi
DEM Parti’den AK Parti’ye ziyaret
DEM Parti’nin İmralı heyeti, AK Parti grubunu Meclis’te ziyaret etti.
Özetle
7 saat önce
DEM heyeti, AK Partili milletvekilleriyle görüştü.
- DEM heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alırken, AK Partili heyeti Efkan Âlâ, Ömer Çelik ve Abdullah Güler oluşturdu.
- Görüşme sonrası Mithat Sancar, toplumsal uzlaşmanın önemini ve hukuki düzenlemelerin öneminden bahsetti.
- CHP lideri Özgür Özel ile de görüşme planlanıyor.
- Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tekrar görüşmek istiyorlar.
Esma Altın / ANKARA - DEM heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Özgür Erol yer alırken, onları AK Partili Efkan Âlâ, Ömer Çelik, Abdullah Güler karşıladı. Sancar görüşme sonrası “Toplumsal uzlaşmanın öneminin altını çizdik. Hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişinin hayati önem taşıdığını dile getirdik” dedi.
Yarın da CHP lideri Özgür Özel’le bir araya gelecek heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşmek istiyor.
