DEM Parti’nin İmralı heyeti, AK Parti grubunu Meclis’te ziyaret etti.

Esma Altın / ANKARA - DEM heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar, Faik Özgür Erol yer alırken, onları AK Partili Efkan Âlâ, Ömer Çelik, Abdullah Güler karşıladı. Sancar görüşme sonrası “Toplumsal uzlaşmanın öneminin altını çizdik. Hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişinin hayati önem taşıdığını dile getirdik” dedi.

Yarın da CHP lideri Özgür Özel’le bir araya gelecek heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşmek istiyor.

