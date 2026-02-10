Sezon başında geldiği Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde ayrılan Jhon Duran, kiralık olarak Zenit'te forma giyecek. Bonservisi Al Nassr'da olan 22 yaşındaki golcü, Rus kulübünü tercih etme nedenini açıkladı.

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Jhon Duran'un yeni adresi Zenit oldu. Rus kulübü, 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu Al Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladı.

"O KADAR ETKİLENDİM Kİ"

Jhon Duran, Zenit tercihiyle ilgili, "Farklı seçeneklerim vardı ama kulüp temsilcileri ve Wilmar Barrios'la [Zenit'in Kolombiyalı orta saha oyuncusu] görüştükten sonra Zenit'e transfer olmaya karar verdim. Bana Zenit'in hedeflerini anlattılar. O kadar etkilendim ki kariyerime burada devam etmek istedim. Kendim ve ailem için en iyi yolu seçmeye çalışıyorum. Zenit'te başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum" dedi.

Jhon Duran

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Zenit'te hedeflerin neler?" sorusuna cevap veren genç santrfor, "Her futbolcu gibi, ben de her zaman bir numara olmak için çabalıyorum. Takımı şampiyonluğa ve diğer kuplara taşımak için elimden geleni yapacağım. Çok gol atmak ve takımın gelişmesine yardımcı olmak istiyorum" cevabını verdi.

"ARTIK BEN DE SİZLERDEN BİRİSİYİM"

Rus ekibinin taraftarlarına mesaj gönderen Jhon Duran, "Desteğiniz için teşekkürler. Takım için çok çalışacağım. Antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Artık ben de sizlerden birisiyim. Burada olduğum için mutluyum. Yakında görüşmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı derbi iddiası: Trabzonspor maçını tamamlayamaz

Haberle İlgili Daha Fazlası