İngiltere Premier Lig’de 2025-2026 sezonu 26. hafta maçlarıyla devam ederken tüm gözler West Ham United-Manchester United maçına çevrildi. Futbolseverler ''West Ham United-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusuna cevap ararken Premier Lig puan durumu da gündemde.

West Ham United-Manchester United maçı için geri sayım başladı! Karşılaşma öncesi Manchester United 25 maç sonunda topladığı 44 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. West Ham United ise 25 maç sonunda 23 puanda kalarak 18. sırada bulunuyor. Peki, West Ham United-Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

WEST HAM UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 26. haftasında oynanacak West Ham United Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç bu akşam beIN Sports 3 üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

WEST HAM UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

West Ham United-Manchester United maçı 10 Şubat Salı günü oynanacak. Olympic Stadyumu’nda yapılacak maç Türkiye saati ile 23.15’te başlayacak.

PREMIER LIG PUAN DURUMU

Arsenal - 56

Manchester City - 50

Aston Villa - 47

Manchester United - 44

Chelsea - 43

Liverpool - 39

Brentford - 39

Everton - 37

Sunderland - 36

Fulham - 34

Bournemouth - 34

Newcastle United - 33

Crystal Palace - 32

Brighton - 31

Tottenham - 29

Leeds United - 29

Nottingham Forest - 26

West Ham United - 23

Burnley - 15

Wolverhampton - 8

