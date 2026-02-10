ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, resmi temaslar kapsamında Ermenistan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vance, sözde soykırım anıtına giderek anı defterine not yazdı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 9 Şubat’ta resmi ziyaret kapsamında Ermenistan’a gitmişti.

Vance’in resmi ziyareti kapsamında Ermenilerin "sözde soykırım” iddiaları kapsamında dünyaya sunulan anıta gitmesi ve anı defterine yazdığı mesaj tartışmaları beraberinde getirdi.

Türkiye ayağa kalktı! Trump’ın yardımcısı sözde soykırım anıtına ne yazdı?

ÖNCE PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

JD Vance, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile baş başa ve geniş katılımlı görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Ermenistan–ABD askeri ve savunma ortaklığı masaya yatırıldı. Taraflar, savunma alanında yeni adımların atılması konusunda mutabakata vardı.

NÜKLEER ANLAŞMA İMZALANDI

Ziyaret kapsamında, "Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında iş birliğine ilişkin anlaşma müzakerelerinin tamamlanmasına dair ortak bildiri" imzalandı. Anlaşma, ABD’nin Ermenistan’ın nükleer projelerine doğrudan dahil olmasının önünü açtı.

ABD’DEN ERMENİSTAN’A İHA SATIŞI

Görüşmelerin en dikkat çeken başlıklarından biri askeri alanda oldu. Ermenistan, ABD’den V-BAT tipi insansız hava araçları satın aldı. Paşinyan, bu sistemlerin savunma kapasitesini güçlendireceğini söyledi. Alımın, üç yıldır devam eden "Kartal Ortağı" tatbikatlarının devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

SÖZDE SOYKIRIM ANITINA NEDEN GİTTİ?

JD Vance, temaslarının ardından Erivan’daki sözde Ermeni soykırımı anıtını ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan Vance, ziyareti sırasında şunları söyledi:

"Bugün burada yaşananlar tarihi bir anlam taşıyor. Bu ülkeyi ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olmaktan gurur duyuyorum."

ARDINDAN NOT BIRAKTI

Vance, notunda şu ifadelere yer verdi:

"Kaybedilen hayatların anısına saygıyla. Ermeni halkının direncini ve kalıcı ruhunu onurlandırıyoruz. Amerika ve Ermenistan barış ve anlayış dolu bir gelecek için birlikte çaba göstersin."

"4 NİSAN'DA ERMENİLER TÜRKLERİ KATLETTİ"

Diğer yandan Talat Paşa Komitesi Başkanı Ali Erdinç, Ermenilerin 1915 yılına ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bakü’de düzenlenen konferansta konuşan Erdinç, "Aslında 24 Nisan 1915’te Ermeniler Türkleri katletti. Van’da iki günde 25 bin insan, 31 Mart 1918’de Bakü’de 30 bin insan hayatını kaybetti" dedi.

Erdinç, Ermeni iddialarına karşı sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Önce kendi toplumlarımızı, ardından dünya kamuoyunu bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Habibbeyli ise Ermenistan’ın sözde soykırım politikasını sürdürdüğünü söyledi.

