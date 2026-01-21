Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Davos’ta dünya liderlerine hitap ettiği konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan ile yürütülen sürece dair konuştu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen toplantılarda, Türkiye ve Azerbaycan ile yürütülen sürece dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Khachaturyan, barış konusunda net bir siyasi irade bulunduğunu söyledi ve bu sürecin geçici olmadığını açıkça dile getirdi.

GÜNEY KAFKASYA VURGUSU: DOĞU-BATI HATTINDA YENİ DÖNEM

"Avrasya Ekonomik Kimliğinin Belirlenmesi" başlıklı panelde konuşan Khachaturyan, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın ekonomik kalkınma için kritik bir eşik olduğunu aktardı. Doğu-Batı ekseninde normalleşmenin güvence altına alınmasının, bölge ülkeleri için ekonomik serbest iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.

AVRUPA İLE ASYA ARASINDA MERKEZ HEDEFİ

Khachaturyan, barışçıl ve istikrarlı bir Güney Kafkasya’nın Avrupa ile Asya arasında stratejik bir merkez haline gelebileceğini söyledi. Bu yapının, çok katmanlı ekonomik kalkınma fırsatlarını beraberinde getireceğini dile getirdi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN MESAJI: SİYASİ İRADE HAZIR

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Azerbaycan ile devam eden temaslara da doğrudan değindi. Sürece dair yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Barış konusunda Türkiye ve Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde siyasi irade ve karar mevcut. Halklarımızı da bu sürece dahil etme niyetimiz var. Bu geçici değil, kalıcı bir barıştır."

BÖLGESEL NORMALLEŞME ÇAĞRISI

Davos’ta verilen bu mesaj, Güney Kafkasya’da uzun süredir devam eden normalleşme arayışlarının ekonomik boyutunu da gündeme taşıdı. Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa hattında kurulacak yeni denge, bölgesel iş birliğinin ana başlıkları arasında yer aldı.

