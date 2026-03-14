Fatih'te yangın paniği! Mahsur kalanlar var
Fatih’te bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, binada mahsur kalanların olduğu öğrenildi.
Fatih'te bulunan bir binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR VAR
Yangında mahsur kalanların olduğu öğrenildi. Ekipler dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmaları sürüyor.
